شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الجنود الإسرائيليين يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح والعودة للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

بعث أهالي جنود إسرائيليين، رسالة إلى وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، يطالبون فيها أبناءهم بإلقاء أسلحتهم والعودة إلى منازلهم.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن الرسالة إلى وزير الدفاع ورئيس الأركان تحمل احتجاجا على موافقة الكنيست على تطبيق قانون الاستمرارية على قانون التجنيد.

وكتبت إحدى العائلات في الرسالة: "نبلغ أبنائنا المقاتلين أنه يجب عليهم التوقف عن القتال الآن، وإلقاء أسلحتهم والعودة إلى منازلهم على الفور"، "لا يعقل أن يتم تمرير مثل هذا القانون في وقت يضحي فيه المحاربون الشجعان بحياتهم". والجانب الآخر الحكومة تخون مواطنيها، وتضحي بحياة أبنائنا، ولكن من أجل البقاء السياسي، لن نضحي بأطفالنا على مذبح الفساد العام".

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي، صوت اليوم لصالح مشروع قانون التجنيد الذي يسعى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتمريره لإعفاء اليهود الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية، وقد صوت لصالحه 63 نائبا بينما عارضه 57.



ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن لمزيد من المداولات والبحث والتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح قانونا نافذا.