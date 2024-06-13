شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي: لا يمكن الرد على مئات الصواريخ من جنوب لبنان بعمليات محدودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بأنه لا يمكن الرد على مئات الصواريخ من جنوب لبنان بعمليات محدودة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

أعلن الإعلام الإسرائيلي عن اندلاع حريق في منطقة أفيفيم بالجليل الأعلى جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.