" بمب وصارويخ العيد".. سقوط تاجر الفيوم بميلون قطعة ألعاب نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم في القبض عامل بحوزته مليون و200 ألف قطعة نارية قبل بيعها في الأسواق.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم أفادت قيام عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية بقطعة أرض متاخمة لمنزله، وعثر بحوزته على 40 كرتونة بإجمالي 1,200 مليون قطعة ألعاب نارية - كمية من المواد الخام والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع).

بمواجهته المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار والتربح منها.

جري اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوت النيابة المختصة التحقيق.