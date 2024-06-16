شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الكويتى: القاهرة بين الوجهات الأعلى طلبا للسفر فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية أن إجمالى حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولى، خلال شهر مايو الماضى، بلغت مليونا و151 ألفا و412 راكبا، وأن الوجهات الأعلى طلبا للسفر كانت القاهرة ودبي وإسطنبول والدوحة والرياض.

وقال أضاف نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوى وأمن الطيران المدنى الكويتى عبدالله الراجحى - فى بيان اليوم /السبت/ - إن مطارالكويت الدولى شهد زيادة فى حركة الطائرات بنسبة 2 %، فى حين ارتفعت حركة الشحن الجوى بنسبة 28 % بينما حافظ على نسبته فى حركة الركاب خلال شهر مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.