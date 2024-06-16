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الطيران الكويتى: القاهرة بين الوجهات الأعلى طلبا للسفر فى البلاد

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية أن إجمالى حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولى، خلال شهر مايو الماضى، بلغت مليونا و151 ألفا و412 راكبا، وأن الوجهات الأعلى طلبا للسفر كانت القاهرة ودبي وإسطنبول والدوحة والرياض.

وقال أضاف نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوى وأمن الطيران المدنى الكويتى عبدالله الراجحى - فى بيان اليوم /السبت/ - إن مطارالكويت الدولى شهد زيادة فى حركة الطائرات بنسبة 2 %، فى حين ارتفعت حركة الشحن الجوى بنسبة 28 % بينما حافظ على نسبته فى حركة الركاب خلال شهر مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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