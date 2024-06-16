شكرا لقرائتكم خبر عن احذر في العيد.. الاحتفال بالألعاب النارية يعرضك للسجن المؤبد أو المشدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتاد المواطنون في الأعياد على الاحتفال بالألعاب النارية، ولكن البعض لا يدرك أن حيازة تلك الألعاب النارية يقع حائزها تحت طائلة القانون.



وتضمن قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك على النحو التالى:

المادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات تعاقب مستخدم أو مستورد أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.

كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.