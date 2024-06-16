شكرا لقرائتكم خبر عن ما إجراءات تعيين الوصى؟.. سيدة تسأل وخط الاستشارات 15115 يرد والان مع تفاصيل الخبر

ما إجراءات تعيين الوصى؟، كان من بين الأسئلة التي وصلت مكتب الشكاوي علي خط الاستشارات 15115، حيث تسأل السيدة عن إجراءات تعيين وصى على الصغار .

خط الاستشارات 15115 أجاب: "أمهات كتير بتكون محتاجة تتعين وصي على أولادها الصغار لما الزوج والجد بيتوفى، وهنا الأم ممكن تتقدم بطلب لتعيينها وصية على الأولاد، والطلب ده بيتم الموافقة عليه بعد تقديمه إلى النيابة المختصة وعرضه على المحكمة".

وتابع خط الاستشارات: "ومكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة بيساعد السيدات بالمشورة بالرأي في مسائل الولاية على المال وبيساعدهم فى الطلبات المقدمه للجهات المختصه وتعريفهم بالإجراءات المتعلقة بالولاية على المال وبالحقوق المتعلقه بالتعامل على أموال القاصر".

ويتلقى خط الاستشارات 15115 التابع لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تساؤلات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهم كل أوجه الدعم بداية من الرأي القانوني، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخاصة بالإحالة للشكاوى التي تتطلب التدخل ، ومن هذا يقدم خط الاستشارات إجابات على مجموعة من التساؤلات التي وردت للخط وينشرها عبر صفحته الرسمية، حيث يتلقى التساؤلات أيضا على الواتساب 01007525600 ورسائل صفحة مكبت الشكاوى تحت شعار "احنا معاكى".

يقوم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، بتوفير سبل الحماية والدعم للمرأة المصرية والمساهمة في خلق بيئة اجتماعية وتشريعية آمنة لها تتمتع من خلالها بكافة حقوقها القانونية والدستورية والاجتماعية، نظرا لكونه أحد الآليات التنفيذية للمجلس، وأحد أهم حلقات الوصل مع النساء فى المجتمع المصري واللاتي قد يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييزا أو عنف ضدهن أو تمثل انتهاكا لحقوقهن التى يضمنها لهن الدستور والقانون أو إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سواء حدث ذلك فى المجال العام أو المجال الخاص.