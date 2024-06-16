شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء أول وحدة تجريبية لإنتاج الغاز الحيوى من نبات الأروندو دوناكس.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس وائل رضوان المدير التنفيذى لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، التابعة لجهاز شئون البيئة، أنه تم إنشاء أول وحدة تجريبية تعمل بنبات الأروندو دوناكس والمعروف باسم نبات الطاقة، وأنه بنهاية عام 2024، سيصل إنتاج 1150 م مكعب من الغاز من خلال المشروعات المنفذة، والتي تصل نسبة وحدات البيوجاز فيها حوالي 74%.

وأوضح المهندس وائل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مشروع استخراج الغاز الحيوي من نبات الأروندو دوناكس من خلال جمع كل المخلفات الزراعية ومعها هذا النبات، الذى ينمو على المياه ذات الأملاح العالية، وينتشر وينمو بسرعة كبيرة كما يصل ارتفاعه إلى حوالى 6 أمتار، ويمكننا إنتاج غاز وسماد منه، ويتم انتاج كميات غاز تصل الى 3 أو 4 أضعاف كميات الغاز التي يمكن ان تنتج من المخلفات الزراعية منفرده، وأن هذا النبات معروف عالميا وقيمته أعلى من بعض النباتات الأخرى.

وأوضح رضوان، أنه حاليا هناك تجربة لزراعته على مساحات كبيرة من نبات الأروندو دوناكس، تنفذها إحدى الشركات التي تنتج الوقود غير التقليدي ولديها مزرعة على المياه التي تخرج من الصرف الصحى، مشيرا إلى أن هناك عددا من المشروعات التي تم تنفيذها ومنها مشروع إنشاء وحدة مركزية لإنتاج الغاز الحيوي في محافظة أسيوط بسعة 500 م٣، بالإضافة الى مشروع إنشاء 100 وحدة منزلية بمحافظة بنى سويف، ومشروع الوحدة المتطورة بمحافظة المنوفية بسعة 250 م٣ ، ومشروع إنشاء وحدة متوسطة الحجم ببنى سويف بالتعاون مع منظمة اليونيدو.

جدير بالذكر، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة مع شركتى بترول لإنشاء وحدة غاز حيوى في قويسنا بمحافظة المنوفية، بسعة انتاجية اليومية للوحدة تصل لحوالي 2500 متر مكعب من الغاز الحيوى ، بما يكافئ 2100 اسطوانة بوتاجاز سنويا. وحوالى 11 متر مكعب من السماد العضوى يوميا تكفى لزراعة 400 فدان. يستفيد منه 240 اسرة، ويوفر 12فرصة عمل مباشرة و 20 فرصة عمل غير مباشرة.

