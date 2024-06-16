توجيهات جديدة من التموين بشأن اللحوم والسكر والزيت خلال عيد الأضحى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بفتح المجمعات الاستهلاكية اول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك أمام المواطنين مع ضخ يومي للحوم الطازجة والسلع أيضًا.

وقال المصيلحي، في بيان اليوم الأحد، إن المجمعات الاستهلاكية تعمل من الـ 9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً.

وأضاف الوزير، أنه وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة (العامة – المصرية)، وشركتي المجمعات الاستهلاكية (النيل – الإسكندرية) لمتابعة توافر السلع بالمجمعات ومخازن الجملة، ونوه إلى أن مخازن الجملة سيعمل منها مخزنين رئيسيين بكل محافظة لتوفير السلع الغذائية على بطاقة الدعم.

ومن جانبه، صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، بأنه تم ضخ 180 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية، و60 ألف طن زيت طعام، و20 ألف طن مكرونة، و15 ألف طن أرز.

وأكد أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم برفع تقرير يومي للعرض على الوزير عن توافر السلع الأساسية واستقرار الحالة التموينية، وتوافر أسطوانات الغاز، وتوافر الوقود بمحطات الوقود.

وأشار إلى أن المخابز تعمل بالمواعيد المقررة لها بإجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.