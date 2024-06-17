شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الخليج 365 على واتس آب تتخطى 2.8 مليون متابع.. اشترك ليصلك كل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لريادة ”الخليج 365” تخطت قناة الخليج 365 على واتس آب 2.8 مليون متابع وذلك في إطار الحرص على إتاحة خدمات جديدة للقراء لاستقبال الأخبار والخدمات المتنوعة عبر الـ24 ساعة.

وتتيح الخدمة استقبال الأخبار وخدمات الخليج 365 المتنوعة عبر خدمة واتس اب الخليج 365، كما يدعو الخليج 365 متابعيه الاشتراك في الخدمة المجانية.

ويمكنك الاشتراك فى قناة الخليج 365 واتس آب، عبر اللينك التالي



https://whatsapp.com/channel/0029Va04cEcJkK7A8kvkMS3E

وطرحت القناة العديد من الاستطلاعات التى تهم المتابعين، منها ما يخص الخدمات التى تقدم للمواطنين، على سبيل المثال استطلاع عن الدعم وأيهما أفضل الدعم المادي أم العيني



https://whatsapp.com/channel/0029Va04cEcJkK7A8kvkMS3E/14342



كما تطرح القناة استطلاعات رياضية واستطلاعات ثقافية

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وكان قد أطلق الخليج 365 خدمة إخبارية جديدة للتواصل مع قرائه الأعزاء، بالتعاون مع شركة ميتا، عبر إطلاق قناة الخليج 365 الرسمية عبر تطبيق واتس آب، ليُكمل مسيرة شاملة من التوسع والإنجاز المهنى والإعلامى.