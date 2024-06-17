كان بيحتفل بالعيد.. وفاة طالب بالصف الثالث الإعدادي في حمام سباحة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

لقي طالب مصرعه غرقًا خلال الاستحمام في حمام سباحة خاص في إحدى الأندية بمنطقة ناهيا في الجيزة.

البداية، كانت بورود بلاغا إلى مديرية أمن الجيزة، يفيد بتعرض أحد الأشخاص للغرق في حمام سباحة خاص بنادي في منطقة ناهيا.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، إذ تبين من التحريات الأولية أن الجثة لطالب بالصف الثالث الإعدادي، توفي خلال الاحتفال بالعيد والسباحة بحمام سباحة خاص بصحبة أصدقائه، مما تسبب في غرقه وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، بالإضافة إلى استجواب مسؤلي النادي، والمسؤول عن مراقبة حمام السباحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.