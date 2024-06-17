شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الإسلامية: استمرار العمل بلجان الفتوى الرئيسية والفرعية خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن استمرار عمل لجان الفتوى الرئيسة والفرعية في جميع مدن ومحافظات الجمهورية خلال جميع أيام عيد الأضحى المبارك باستثناء يوم العيد.

وقال د. نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: إن لجان الفتوى وما تقدمه من خدمات جماهيرية تعكس اهتمام الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب بكل ما يلامس واقع الناس ويلبي احتياجاتهم المعرفية اليومية في كثير من المسائل محل اهتماماتهم.

كما أن اللجان تعمل في مواعيدها الطبيعية، سواء الفترات الصباحية أم المسائية في بعض اللجان، وهو ما يؤكد اهتمام المجمع بهذه الخدمة المهمة التي يقبل عليها مختلف فئات المجتمع كل حسب احتياجاته واستفساراته.

وقال الدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن خدمة الفتاوى التي يقدمها المجمع وتستهدف تحقيق احتياجات الناس وحمايتهم من كل فهم مغلوط نتيجة انتشار بعض دعاة الفتوى، لها عناية خاصة لدى مؤسسة الأزهر الشريف وهو ما دعا إلى التوسع في إنشاء لجان فتاوى فرعية لتغطية جميع مناطق الجمهورية، حيث بلغت الأسئلة التي تمت الإجابة عليها في عام 2023م نحو (524352) فتوى مباشرة أجاب عليها أمناء الفتوى من وعاظ الأزهر وواعظاته من المتواجدين في اللجان الرئيسة والفرعية بالإضافة إلى لجنة الفتوى الرئيسة في الجامع الأزهر.

أضاف الأمين العام: إنه رغم أهمية الفتاوى المباشرة واللقاء بين المفتي والمستفتي، وما ينتج عنها من نقاش متبادل قد يسفر عن حل كثير من المشكلات لدى المستفتي وتوضيح المفاهيم التي يحتاج إليها بشكل ميسر وأكثر فاعلية، إلا أن ما فرضته التكنولوجيا من أهمية للتواصل الإلكتروني للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور استدعى أهمية توفير خدمة الفتوى الإلكترونية والتي قد تمثل أهمية لدى البعض ممن يستشعرون الحرج في التواصل المباشر ومن لديهم انشغالات حياتية لا تمكنهم من الذهاب للجنة الفتوى، حيث بلغ عدد الأسئلة التي تمت الإجابة عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمجمع عبر بوابة الأزهر الإلكترونية نحو 138914 فتوى منذ بدء تقديم خدمة الفتوى الإلكترونية العام الماضى.

وأوضح الأمين العام أنه في إطار الاحتفاظ بهذا التراث العلمي المهم أنشأ المجمع برنامجًا إلكترونيًا لأرشفة الفتاوى الواردة إلى اللجان المختلفة، حيث بلغ عدد الفتاوى التي تمت أرشفتها خلال عام 2023 نحو 29949 فتوى تم تصنيفها حسب تخصصات الأسئلة الواردة إلى اللجان.

