100 مليون جنيه.. سقوط عصابة الطبيب والأخصائي بتهمة غسل الأموال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلٍ من (طبيب، إخصائي تحاليل، وسيدة) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في استغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون ومحاولتهم إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت الطبية والشركات – شراء قطع الأراضي والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات).

وقدرت أعمال الغسل بـ (100 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم