60 ثانية استفزت المصريين.. الداخلية تعلق على فيديو سودانيين "نطوا في البلكونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

مقطع فيديو قصير لا يتجاوز دقيقة انتشر عبر منصات السوشيال ميديا كالنار في الهشيم زعم مروجوه تسلل مجموعة من الصبية السودانيين إلى شرفة شقة.

الفيديو أشعل ثورة غضب انتابت الكثيرين الأمر الذي كان محل رصد ومتابعة من الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لاسيما أن الفيديو حظي بتداول واسع على مواقع التواصل الإجتماعى.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه حال لهو عدد من الصبية -بعضهم يحمل جنسية إحدى الدول- بمنطقة العجمي بالإسكندرية سقطت كرة بشرفة أحد المنازل فقام أحدهم بتسلق الشرفة لإحضارها.

خلال ذلك حرصت سيدة على تصويرهم ونشر مقطع الفيديو، كما تضمن المقطع قيام والدة الطفل بتعنيفه ونهيه عن تكرار ذلك.