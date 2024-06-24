ندوة وحفل توقيع.. القومي للترجمة يستضيف مؤلف "فرقة العمال المصرية" الأكثر مبيعا في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يستضيف المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، المؤرخ الأمريكي كايل أندرسون في ندوة وحفل توقيع لكتابه"فرقة العمال المصرية: العرق والفضاء والمكان في الحرب العالمية الأولى"، من خلال ندوة يشارك بها كل من الدكتور عاصم الدسوقي، الدكتور شكري مجاهد، الكاتب محمد صلاح، وتديرها الدكتورة كرمة سامي، وذلك في السابعة من مساء اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو، بقاعة طه حسين بمقر المركز، في السادسة مساءا بمقر البيع بالمركز.

يشار إلى أن، كايل جون أندرسون، مؤرخ أمريكي وأستاذ التاريخ المشارك بجامعة ولاية نيويورك بالولايات المتحدة، متخصص في تاريخ الشرق الأوسط الحديث والتاريخ الإسلامي وتاريخ العالم

وجدير بالذكر، أن الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية " والصادرة عن المركز القومي للترجمة كانت الإصدار الأكثر مبيعاً خلال العام 2023 والكتاب من ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح، ‎ويسرد الكتاب القصة المنسية لفرقة العمال المصرية ففي أثناء الحرب العالمية الأولى فرض البريطانيون الأحكام العرفية في مصر وجندوا ما يقرب من نصف مليون شاب كان غالبهم من الريف وجُنَد كثير منهم بالقوة وذلك ليشتغلوا عمالا عسكريين في أوروبا و الشرق الأوسط فاشتغلوا بالشحن و التفريغ على أرصفة فرنسا و إيطاليا و حفروا خنادق في غاليبولي وساقوا الجمال المحملة بالمؤن في صحاري ليبيا و السودان وسيناء و أدوا دورًا شرطيًا لفرض النظام بين سكان بغداد المحتلة ومثلوا أغلب قوات العمال العسكرية في أثناء التقدم عبر فلسطين ونحو سوريا التي كانت أكبر مسرح للحرب كما أنشأت فرقة العمال العسكرية مئات الأميال من خطوط السكك الحديدية و أنابيب المياه الواصلة بين مصر و فلسطين و التي أصبحت أساس البنية التحتية للأمبراطورية البريطانية

ويعد الكتاب توثيقًا لتجربة رجال فرقة العمال المصرية في الحرب العالمية الأولى، لأنها من المساحات الفارغة في سجلات الحرب إذ لم يكن لدى غالب الكتاب والقراء من الجمهور الناطق بالانجليزية اهتمام يذكر بقصص رجال (غير بيض) يعملون وراء خطوط الجبهة في الوقت الذي يعود فيه رجالهم إلى الوطن يلفهم المجد.