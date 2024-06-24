شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة المصرية الدولية الرسمية بالشيخ زايد تحدد موعد امتحان الطلبة المحولين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالإثنين، 24 يونيو 2024 01:42 م
أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، موعد امتحانات القبول للطلاب المحولين بالمدرسة المصرية الدولية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الخامس الابتدائي، حيث تعقد بداية من الثلاثاء 2 يوليو المقبل وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحا فى مواد (اللغة العربية -Math- English)؛ وذلك فى المناهج التى تم دراستها فى الصفوف الدراسية السابقة، وذلك لمن قام بتسليم المستندات بالمدرسة.
وحددت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، تعليمات للمتقدمين بالمدرسة اتباع التعليمات الآتية:
- إحضار أدوات الكتابة المناسبة.
- ممنوع استخدام القلم الرصاص إلا للصف الأول الابتدائي.
- مدة امتحان الصفين الأول، والثانى الابتدائى لمدة ساعة ونصف.
- مدة امتحان الصف الثالث، والرابع الابتدائى لمدة ساعتين.
- مدة امتحان الصف الخامس الابتدائى لمدة ساعتين ونصف.
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