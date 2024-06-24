شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة المصرية الدولية الرسمية بالشيخ زايد تحدد موعد امتحان الطلبة المحولين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، موعد امتحانات القبول للطلاب المحولين بالمدرسة المصرية الدولية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الخامس الابتدائي، حيث تعقد بداية من الثلاثاء 2 يوليو المقبل وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحا فى مواد (اللغة العربية -Math- English)؛ وذلك فى المناهج التى تم دراستها فى الصفوف الدراسية السابقة، وذلك لمن قام بتسليم المستندات بالمدرسة.

وحددت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، تعليمات للمتقدمين بالمدرسة اتباع التعليمات الآتية:

- إحضار أدوات الكتابة المناسبة.

- ممنوع استخدام القلم الرصاص إلا للصف الأول الابتدائي.

- مدة امتحان الصفين الأول، والثانى الابتدائى لمدة ساعة ونصف.

- مدة امتحان الصف الثالث، والرابع الابتدائى لمدة ساعتين.

- مدة امتحان الصف الخامس الابتدائى لمدة ساعتين ونصف.