رسميًا.. الجريدة الرسمية تعلن موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 25 مكرر (أ)، الصادر اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 الموافق 18 ذي الحجة 1445، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2024، وذلك بشأن موعد إجازة 30 ذكرى يونيو 2024.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وكشفت مصادر مُطلعة، لمصراوي، أن من المقرر أن وزير العمل سيصدر قرارًا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص والخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

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