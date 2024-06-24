ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء في الطالبية والهرم بالجيزة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للمباني نطاق حي الطالبية والهرم.

ونوهت "الجيزة"، بحسب منشور عبر "فيسبوك"، الإثنين، أصحاب العقارات المخالفة، بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية نطاقهم، والتقدم بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

ويرصد "الخليج 365"، الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وفق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، كما يلي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.

- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.

- شهادة من الحي أو المركز أو المدينة التابع له المبنى تثبت أن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة.

- محضر المخالفة أو صورة طبق الأصل منه إذا كان صادرًا.

- المستندات الدالة على الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى المطلوب التصالح عليه.

- مخططات المبنى المراد التصالح عليه موقعة من مهندس نقابي مرخص له في ذلك.

- تقرير بسلامة المبنى من الجهات المختصة.

- صورة من الوصل الذي تم استخراجه لكل المرافق الخاصة بالمبنى في حالة توافرها.

- المستند الرسمي الذي يوضح المخالفة الموجودة في العقار والإجراءات التي يجب اتباعها في المبنى.

- نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي الخاص به.



اقرأ أيضًا:

مشكلة فنية في الحج الاقتصادي للعام الثاني.. مصدر يكشف التفاصيل

الفنية للحج تكشف لمصراوي سبب ارتفاع أعداد الوفيات والمفقودين في التأشيرات غير النظامية