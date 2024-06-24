الاقتصادية تؤيد حبس متهم وشقيقه في النصب العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، تأييد حبس متهم وشقيقه 3 سنوات عن جرائم النصب العقاري.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم صدر في حقه حكما بالحبس 3 سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه وظل هاربًا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وعارض في الحكم.

وأوضحت الحيثيات أن المتهم "محمود ع." وآخرين قاموا بالتوصل إلى الاستيلاء على الأموال بطرق الاحتيال بالإيهام بوجود مشاريع عقارات كاذبة وقاموا بالتصرف في الأموال والعقارات غير المملوكة لهم والإعلان عن حجز وحدات عقارية دون الحصول على ترخيص بالبناء، مع إنشاء وإدارة واستخدام حسابات على وسائل التواصل بهدف ارتكاب تلك الجرائم.