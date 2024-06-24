"سقط من أعلى عربة مياه".. التصريح بدفن جثة طفل بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

صرحت نيابة جنوب الجيزة، بدفن جثمان طفل في العقد الأول من عمره، بعدمـا لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى عربة مياه، عقب اختلال توازنه بقرية زاوية أبو مسلم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفل من أعلى عربة مياه عقب اختلال توازنه بقرية زاوية أبو مسلم بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.