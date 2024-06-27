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40 دولة تستورد البطاطا الحلوة من مصر.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصار

الخميس، 27 يونيو 2024 01:00 ص

" البطاطا الحلوة" تزرع مع بداية فصل الشتاء وتحديداً فى نهاية شهر نوفمبر أو بداية ديسمبر، وبعد مرور 3 أشهر يبدأ موسم الحصاد في نهاية فبراير أو بداية مارس، بحسب مدة الزراعة، و تحتل المركز الرابع بين أهم الصادرات الزراعية المصرية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الدول التي تستورد البطاطا من مصر:


1- هولندا 18 ألف و307 أطنان.
2- 13 ألف و99 طنا.
3- الامارات 7 آلاف و127 طنا.
4- فرنسا 6643 طنا.
5- إنجلترا 6376 طنا.
6- إيطاليا 2041 طنا.
7- الأردن 1991 طنا.
8- اسبانيا 1252 طنا.
9- الكويت 1076 طنا.
10- قطر 936 طنا.
11- لبنان 610 أطنان.
12- البحرين 566.
13- روسيا 545 طنا.
14- رومانيا 415 طنا.
15- الدنمارك 415 طنا.
16- كرواتيا 367 طنا.
17- السويد 336 طنا.
18- المجر 270 طنا.
19- اليونان 252 طنا.
20- التشيك 234 طنا.
21- سلوفنيا 229 طنا.
22- تركيا 206 أطنان.
23- سويسرا 185 طنا.
24- عمان 168 طنا.
25- بلغاريا 154 طنا.
26- المانيا 142 طنا.
27- بولندا 130 طنا.
28- فلسطين 81 طنا.
29- ايرلندا 67 طنا.
30-  المالديف 64 طنا.
31- البرتغال 58 طنا.
32-  الجزائر 25 طنا.
33- كندا 24 طنا.
34- أمريكا 24 طنا.
35- سيشل 23 طنا.
36- بلجيكا 21 طنا.
37- النمسا 20 طنا.
38- باربادوس 17 طنا.
39- قبرص 14 طنا.
40- سوريا 10 أطنان.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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