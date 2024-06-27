لترشيد استهلاك الكهرباء.. اجتماع حكومي مهم لمناقشة مواعيد غلق المحلات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، اليوم الخميس، اجتماعًا للجنة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا للمحال العامة وعلى رأسها وزارات الداخلية والتخطيط والإسكان والصحة والعمل والمالية والبيئة وهيئة سلامة الغذاء.

وتم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء فيما يخص تعديل مواعيد غلق المحال والمولات التجارية بما يساهم في خطة الدولة لترشيد استخدام الكهرباء وتقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

كما تناول الاجتماع، استعراض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2091 لسنة 2014 بشأن اعتماد جداول تصنيفات المحال العامة وزيادة عدد من الأنشطة الجديدة لمنظومة المحال العامة لتصبح 580 نشاطًا بدلًا من 316 نشاطًا، حيث تم إضافة عدد جديد من أنشطة المحال العامة الجديدة تلبية لمطالب المواطنين بإضافة تلك الأنشطة الأمر الذي يساهم في التيسير على المواطنين في استخراج التراخيص ودمجهم في الاقتصاد الرسمي للدولة.

واستعرض الاجتماع كذلك توجيهات وزير التنمية المحلية لعمل استحداث لمنظومة تراخيص المحال العامة بما يساهم في تبسيط الإجراءات على المواطنين.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عن المواعيد الخاصة بفتح وغلق المولات والمحال التجارية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.