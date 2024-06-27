تحذير للمصيفين.. الأرصاد: ارتفاع الأمواج على سواحل مطروح والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب في البحر المتوسط خاصة سواحل مطروح والساحل والإسكندرية، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، الأمر الذى يستوجب توخى الحيطة والحذر وعدم النزول إلى البحر.

وأعلنت الأرصاد في بيان أن طقس الجمعة، شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وناشدت المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقصى ضرر لها.