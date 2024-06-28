الداخلية تضبط 648 متهمًا بحوزتهم 858 كجم مخدرات و182 أسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود أجهزة الأمن خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 439 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 480 متهمًا كمية متنوعة من المواد المخدرة وزنت 858 كيلو جرام، و14 ألف قرص مخدر.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت الأجهزة الأمنية 168 متهمًا بحوزتهم 182 قطعة سلاح ناري.

ونجحت أجهزة الأمن في 87 ألف حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.