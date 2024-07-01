غرامة تصل الـ300 جنيه.. تحرير 1728 مخالفة تليفون أثناء القيادة خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 36619 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 2087 مخالفة السير بدون تراخيص، و18 دراجة نارية مخالفة، و14052 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و15 مخالفة موقف عشوائي، و1728 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و8 مخالفات شروط التراخيص.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفق قانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.