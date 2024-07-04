عبوات مجهولة المصدر.. تحذير رسمي بشأن أحد أدوية التصلب المتعدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرًا جديدًا من وجود "عبوات مجهولة المصدر" لأحد أدوية علاج التصلب المتعدد.

وقالت الهيئة في منشور رسمي، الخميس، إن تحذيرها يخص دواء "gilenya 0.5mg"، للتشغيلة رقم "SEFPS".

ودواء "جيلينيا" مثبط للمناعة، يعمل عن طريق الحفاظ على الخلايا المناعية محصورة في العقد الليمفاوية الخاصة بالجسم، وعدم انتشارها حتى لا تصل إلى الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي).

وأرجعت الهيئة السبب إلى احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر، موضحة أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى الآن.

ونشرت طريقة اكتشاف العبوات المغشوشة، موضحة أنها برقم التشغيلة "SEFPS" لا تتبع شركة نوفارتس ولم يتم تصنيعها بمعرفتها.

ووجهت بضرورة المتابعة المستمرة للصنف وتوعية المواطنين.

كما وجهت نصائح للمستهلكين بأنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301، أو زيارة الموقع الإليكتروني.