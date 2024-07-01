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ضبط 4 هاربين من أحكام قضائية في 3 محافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 أشخاص هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة.

تم ضبط عامل مقيم بمحافظة الفيوم سبق اتهامه في 15 قضية ومطلوب ضبطه وإحضاره في 7 قضايا، بإجمالي مدة حبس 21 سنة سجن، بمحل اختبائه بمحافظة الفيوم.

كما تم ضبط عاطل مقيم بمحافظة أسوان مطلوب التنفيذ عليه بالسجن 3 سنوات في إحدى القضايا، وبحوزته فرد محلي بمحل اختبائه بمحافظة أسوان.

وضبط عاطل مقيم بمحافظة أسوان محكوم عليه بالسجن المؤبد في جناية سلاح ومخدرات، وسبق اتهامه في 6 قضايا، وبحوزته فرد محلي بمحل اختبائه بمحافظة أسوان.

كما ضبط عامل مقيم بمحافظة المنيا سبق اتهامه في 4 قضايا ومحكوم عليه بالسجن 36 سنة في 9 قضايا، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات بمحل اختبائه بمحافظة المنيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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