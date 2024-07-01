الهجرة": خط طيران مباشر بين القاهرة ومارسيليا استجابة للمصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن شكرها للفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، لاستجابته لتوفير خطوط طيران مباشرة بين القاهرة ومارسيليا، حيث كانت أحد مطالب المصريين بالخارج، خلال زيارتها إلى فرنسا في نوفمبر من العام الماضي، ولقاءها مع الجالية المصرية هناك ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" عبر الفيديوكونفرانس.

وفي السياق ذاته، أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أنه فور عودتها من زيارتها إلى فرنسا تم التنسيق مع وزارة الطيران المدني بشأن تلبية احتياجات المصريين في فرنسا لتدشين خط الطيران المباشر من القاهرة إلى مارسيليا، مؤكدة حرص مؤسسات الدولة المصرية على التنسيق المستمر والفعال لخدمة المصريين بالخارج والداخل وتكامل الجهود، ضمن استراتيجية وطنية تستهدف تناغم العمل لراحة المواطنين، مضيفة أن الجاليات المصرية في عدد من الدول طالبوا بتوفير خطوط طيران مباشر من وإلى القاهرة، وذلك أثناء لقائهم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" والتي نحرص فيها على الاستماع للمصريين حول العالم، وتم تنفيذ عدد منها والبعض جاري دراسته.

وأشادت السفيرة سها جندي بجهود وزارة الطيران وشركة "مصر للطيران"، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، والشركات الوطنية، لسعيهم تدشين خطوط جديدة داخل القارة الأوروبية لخدمة المصريين بالخارج.

وفي ردها على وزارة الهجرة، أوضحت وزارة الطيران المدني أنه من المخطط تسيير رحلات جوية بين القاهرة ومارسيليا من خلال الشركات الوطنية، حيث سيتم تسيير رحلتين أسبوعيا لشركة "آير كايرو" بداية من منتصف ٢٠٢٥، وكذلك نسما للطيران، بمعدل رحلتين أسبوعيا على خطوط بدءاً من أغسطس 2024 العام الجاري، بجانب تسيير 5 رحلات أسبوعيا لشركة مصر للطيران، بدءا من عام 2026/2027، وفي حالة توافر أسطول سيتم دراسة التشغيل قبل هذه الفترة.

وفي الختام، شددت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على أن الجمهورية الجديدة حريصة على تعزيز وتكامل الجهود لخدمة المواطنين، لتعزيز الولاء والانتماء لدى المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم وإعمال التواصل مستدام، في ضوء توجيهات القيادة السياسية المستمرة بالعمل على حل ما يعرض للمواطنين من مشكلات، مؤكدة أن المصريين بالخارج هم حجر الأساس وركن أصيل للقوى الناعمة المصرية وسفراء دائمون بالخارج.