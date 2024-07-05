بعد سقوط شرفة.. إخلاء عقار الدقي من السكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة المبدئية تفاصيل انهيار جزئي بعقار بمنطقة الدقي وسط الجيزة، مساء الجمعة.

تبين بالفحص سقوط جزء من شرفة عقار رقم 20 بشارع البنا والمكون من طابقين دون إصابات، وعمد رجال الدفاع المدني إلى إخلاء العقار من قاطنيه حرصًا على حياتهم.

البداية تعود إلى تلقي مدير مباحث الجيزة إخطارا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بانهيار مبنى بمنطقة بين السرايات.

اللواء سامح الحميلي القائم بأعمال مدير الأمن وجه مدير الحماية المدنية بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الجهات المعنية (الحي - الكهرباء - لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة).

اللواء حازم فاروق دفع بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مسؤولي الحي مدعومين بالمعدات اللازمة في الوقت الذي فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط العقار.