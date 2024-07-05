شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: سأكون أول المهنئين لضياء رشوان فور تكليفه برئاسة الأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

علق الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على قول الإعلامى جابر القرموطى بانه قرا فى الصحف أن هناك تغييرات فى المناصب الإعلامية وأن الكاتب الصحفى ضياء رشوان سيتولى خلفا لكرم جبر، قائلا:" المناصب بتروح وتيجى ومافيش منصب وجد ليبقى".

وأضاف كرم جبر خلال استضافته ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن هناك وقت معين تصل فيه لدرجة معينة وحينما تخرج من المناصب تكون رافع رأسك، وبالنسبة لى أكتب مقالا يوميا منذ 2005 ومنذ قرار تعيينى توليت مناصب عدة.

ولفت كرم جبر إلى أن التغيير هو دم جديد ورؤية جديدة وزميل عزيز آخر يأتى له أفكار، وحينما يصدر القرار الجمهورى بالتعيينات فأنا أول واحد يبارك ويهنىء للكاتب الصحفى ضياء رشوان عند تكليفه رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلامي وسأبارك له واستقبله وأتحدث معه على الملفات التى عملنا عليها.