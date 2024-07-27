شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبار المتقدمين لمدارس التكنولوجيا وإتاحة الاستعلام عن مقر الامتحان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود طه حسينالسبت، 27 يوليو 2024 09:49 ص
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبارات المتقدمين للالتحاق بـمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2025، كما أتاحت الوزارة رابطًا للاستعلام والاطلاع على موعد ومكان الاختبارات من هنا..
- واحد ملاحظ من مسئولي التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية بالمعامل التي تجرى بها الاختبارات لكل 20 طالب ومراقب واحد لكل 80 طالب.
- بخلاف رئيس اللجنة ويتم ندب عامل واحد لكل 100 طالب.
- تعقد الاختبارات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 يوليو 2024 إلى يوم الخميس الموافق 1 أغسطس المقبل على أن يتم مراعاة الآتي:
- يتم التأكد من شخصية الطالب بأي وسيلة من وسائل تحقيق الشخصية ( بطاقة الرقم القومي إن وجدت / كارنيه المدرسة / كارنيه التأمين الصحى / استمارة النجاح بالإعدادية المرفق بها صورة الطالب / بالإضافة لشهادة ميلاد الطالب).
- التأكد من سداد الطالب لرسوم الاختبار 250 جنيه على أي من الأنظمة الثلاث ) التكنولوجيا التطبيقية / مراكز التميز / التعليم المزدوج ) ، ويمكن إعادة استقبال الطالب مرة أخرى حال السداد والعودة للجان حال سماحية ذلك خلال الفترة المحددة.
- في حالة تخلف الطالب عن الموعد المحدد لا يسمح بدخول الطالب بعد انتهاء الفترة المحددة ( السبت الموافق 27 / 7 / 2024 حتى الخميس الموافق 1 / 8 / 2024)، وفي حالة حضور أي طالب في غير موعده يمكن السماح له بدخول الامتحان حال إمكانية ذلك خلال الفترة المحددة.
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