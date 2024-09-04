"خلصوا على ضناها عشان بيدافع عنها".. رشة مياه تشعل جريمة قتل بين الجيران في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

أحال المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، سيدة وزوجها و3 أشقائه إلى محكمة الجنايات العاجلة، لاتهامهم بقتل جارهم "أحمد العاطفي" أمام والدته طعنًا بسلاح أبيض، حال دفاعه عن والدته.

وجهت النيابة العامة في تحقيقات القضية التي حملت رقم 10070 لسنة 2024 جنايات أوسيم، 3 تهم للمتهمين الخمسة "أحمد ع" و"مصطفى ع" و"محمد ع" و"عبد العليم ي" و "أرزاق ح"؛ قتل المجني عليه "أحمد أ" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والإشتراك جميعًا بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل نتيجة خلافات جيرة سابقة مع والدته، و أحراز سلاح أبيض بدون ترخيص.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الخلافات بين الطرفين بدأت حينما اشترى المجني عليه منزله الذي يعيش فيه رفقة والدته من أحد عمومة المتهمين الذي رفض بيعه للمتهمين، الأمر الذي أثار غضب المتهمين تجاه جارهم مهددين والدته: "هنحرق قلبك عليه".

وأوضحت التحقيقات أن الخلافات تجددت بين المجني عليه "أحمد" وجيرانه "عائلة البوشي" كون أن والدة الأول قام بإلقاء مياه في الشارع، على إثر ذلك نشبت مشادة كلامية بين الجيران، حينها قام المتهمين جميعًا بقتل المجني عليه أمام والدته بأن كالوا بسلاح أبيض في الصدر، حاله الدفاع عنها.

وثبت من التقرير الطبي المبدئي الظاهري الموقع على الجثمان أن المجني عليه أصيب بجرح قطعي نافذ بالصد من الناحية اليسرى، وكذا كدمات بالوجه نتيجة تعدي عليه بجسم صلب ـ سلاح أبيض ـ أودي بحياته، عقب وصوله للمستشفى.

بدورها ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الخمسة، وأحالتهم إلى النيابة لإجراء التحقيق معهم والتي من شأنها أصدر القرار السابق ضد المتهمين .