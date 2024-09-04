شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد تعيين الدكتورة سهير قنديل عميدا للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت أسرة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، بقرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتجديد الثقة في الدكتورة سهير قنديل، عميد المعهد، لقيادة المعهد لعام دراسي جديد.



وقدمت أسرة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة طلابا وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بخالص التهنئة للدكتورة سهير قنديل على ثقة وزير التعليم العالي في تجديد تعيينها لعام جامعي جديد متمنين لها دوام التوفيق والسداد والرقي.



معهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة



وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر القرار وزاري الوزير رقم 1551، بتجديد تعيين الدكتورة سهير علي عبد الحليم قنديل، للعمل عميداً للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة للعام الدراسي 2024/2024، بناءً على القرار الوزاري رقم 2112 بتاريخ 16/8/2023 وكتاب الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية بتاريخ 5/8/2024.