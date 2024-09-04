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هيئة قضايا الدولة تدشن الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على إنستجرام

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 12:43 ص

في إطار تفعيل رؤية القيادة السياسية نحو التحول الرقمي، أعلنت هيئة قضايا الدولة عن تدشين الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على منصة التواصل الاجتماعي "انستجرام".

يأتي هذا الإعلان تزامنًا مع صدور قرار المستشار عبد الرزاق  شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، بتشكيل المركز الإعلامي برئاسة المستشار أحمد ثابت، الأمين العام للهيئة.

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وقامت الإدارة العامة للتحول الرقمي بالأمانة العامة، برئاسة المستشار أحمد ثابت الأمين العام، بتدشين الصفحة الرسمية لهيئة قضايا الدولة على إنستجرام، على أن يتولى الإشراف على هذه الصفحة المستشار وليد السيد عناني، الأمين العام المساعد للتحول الرقمي.

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وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل التواصل مع المواطنين، فضلا عن استعراض أهم الأخبار والمستجدات المتعلقة بقضايا الدولة، والتى تعد واحدة من الخطوات العديدة التي اتخذتها الهيئة لتأكيد التزامها بالتحول الرقمي بتبني أحدث التقنيات.. وإليكم رابط الصفحة: https://www.instagram.com/slaegypt

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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