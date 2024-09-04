شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قضايا الدولة تدشن الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

في إطار تفعيل رؤية القيادة السياسية نحو التحول الرقمي، أعلنت هيئة قضايا الدولة عن تدشين الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على منصة التواصل الاجتماعي "انستجرام".

يأتي هذا الإعلان تزامنًا مع صدور قرار المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، بتشكيل المركز الإعلامي برئاسة المستشار أحمد ثابت، الأمين العام للهيئة.

وقامت الإدارة العامة للتحول الرقمي بالأمانة العامة، برئاسة المستشار أحمد ثابت الأمين العام، بتدشين الصفحة الرسمية لهيئة قضايا الدولة على إنستجرام، على أن يتولى الإشراف على هذه الصفحة المستشار وليد السيد عناني، الأمين العام المساعد للتحول الرقمي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل التواصل مع المواطنين، فضلا عن استعراض أهم الأخبار والمستجدات المتعلقة بقضايا الدولة، والتى تعد واحدة من الخطوات العديدة التي اتخذتها الهيئة لتأكيد التزامها بالتحول الرقمي بتبني أحدث التقنيات.. وإليكم رابط الصفحة: https://www.instagram.com/slaegypt