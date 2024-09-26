نحقق ونفحص.. نقابة الأطباء تعلق على فيديو "أطباء التحرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

علق الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، على الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتراف مجموعة من الأطباء الشباب، بالتحرش بفتيات ومريضات داخل مقار عملهم.

وقال الزيات في تصريحات لمصراوي، إنه "يجري في الوقت الراهن فحص الفيديوهات المتداولة، والتحقق من الشباب الذين ظهروا فيها"، مضيفا: "بالطبع هذه المقاطع المتداولة مرفوضة بشكل قاطع، بل وتستحق المحاسبة".

وأوضح "الزيات" أنه "سيتم التحقق من كون هؤلاء الشباب أطباءً في الأساس أم لا؟، وهل مقيدين في جداول النقابة أم لا يزالون في مرحلة الامتياز؟، وهل أطباء بشريين أم أطباء أسنان؟، فلكل فئة نقابتهم المستقلة".

وشدد على أنه "محدش هيقف مع حاجة غلط، والمخطئ سيحاسب قانوناً"، موضحًا أنه حال ثبوت كونهم أطباءً بشريين سيتم إحالتهم إلى اللجنة التأديبية وتطبيق لائحة آداب المهنة التي تتضمن عقوبات حازمة ضد هذه الوقائع.

ونشرت صفحة صفحة "اتكلمي - SPEAK UP" التي تهتم بحقوق السيدات اللاتي تعرضن للتحرش ودعمهن نفسيا وقانونيا، فيديو لطبيب بعد تحرشه بعدد من الفتيات بصحبة زملائه.

هذه الفيديوهات أثارت الجدل عبر المنصة وانهالت التعليقات التي تدين هذا الأمر، بالإضافة إلى مطالبتهم بتحويل الأمر للنيابة العامة وليس فقط نقابة الأطباء.