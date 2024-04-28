الخليج اليوم .. مفتي سلطنة عمان معلقا على المظاهرات الداعمة لفلسطين في جامعات أمريكية: نرجو أن تعم جميع الجامعات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أثنى مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي على انتفاضة الطلاب والمدرسين في الجامعات الأمريكية والأوروبية، "استنكارا للإبادة الجماعية" التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة.

وفي بيان له، قال الشيخ أحمد بن حمد الخليلي: "إنا لنحيي انتفاضة الطلاب والمدرسين في الجامعات الأمريكية والأوروبية استنكارا للظلم الذين تمارسه سلطات الاحتلال في أرض الأقصى، خصوصا الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ونؤيد هذه الوقفة الشجاعة، ونرجو أن تعم جميع الجامعات، حتى تقف دول الاستكبار عن مساندة الظلم والظالمين والوقوف مع الاحتلال.

وأضاف الخليلي: "وفي هذا عبرة لمن يؤثرون سياسة الانبطاح لهذا الأمر الواقع ويسارعون إلى التطبيع مع العدو المحتل".

وتالع: "وعلى الله نتكل في أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

جدير بالذكر أن أحرام الجامعات الأمريكية المرموقة تحولت إلى مكان للإعراب عن الغضب حيال الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين وبسبب المساعدات الأمريكية للحليفة إسرائيل.