حقيقة تحمل الزمالك مستحقات حكام القمة في حال الانسحاب

كشفت مصادر خاصة، عن حقيقة تحمل نادي الزمالك قيمة رواتب الطاقم التحكيم الأجانب الخاص بمباراة القمة أمام الاهلي في حال عدم خوض الأبيض المباراة.

أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن النادي الاهلي هو من يتحمل مسؤولية دفع مستحقات طاقم التحكيم الأجنبي الإسباني الذي سيدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حتى في حال انسحاب الزمالك من اللقاء.

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وأوضح المصدر أن الاهلي هو من طلب تواجد طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، وبالتالي يتحمل تكلفة استقدامه، بغض النظر عن مشاركة الزمالك من عدمها.

وكشف المصدر أن قيمة تكلفة استقدام طاقم التحكيم الأجنبي تبلغ 40 ألف دولار، وهو ما يُعادل 2 مليون جنيه مصري تقريبًا.

وكان الاهلي قد حقق الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الاهلي في الوقت الحالي لمواجهة الزمالك، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الاهلي والزمالك، على ملعب استاد القاهرة في تمام السابعة مساءً.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، حصدها من 18 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.