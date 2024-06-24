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5 صفقات جديدة في الاهلي بالميركاتو الصيفي

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الأهلي

الأهلي

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من إدارة الأحمر بقيادة محمود الخطيب ضرورة تدعيم صفوف الفريق بخمس صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وطلب كولر ضم خمس صفقات جديدة في مراكز قلب الدفاع والوسط والظهير الأيسر، ورأس الحربة؛ وذلك لرغبته في تدعيم صفوف الفريق الأحمر بعدد من الصفقات المميزة قبل المشاركة في مونديال الأندية المقبل، والذي يشهد مشاركة 32 ناديًا.

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وقرر كولر رحيل كل من محمود الزنفلي الحارس المعار من الداخلية بسبب عودة الشناوي للمشاركة مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة، كما قرر رحيل كل من خالد عبد الفتاح وأنتوني موديست وأحمد قندوسي ومحمد الضاوي كريستو بسبب عدم القناعة الفنية بمستواهم.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الممتاز برصيد 42 نقطة، حصدها من 18 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على النادي الاهلي في مباراة الدور الأول بهدفين لهدف، حيث أحرز ثنائية الزمالك سيف الدين الجزيري، فيما أحرز أحمد عبد القادر هدف الأحمر الوحيد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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