نجم ريال مدريد على أعتاب الغرافة القطري

أفادت تقارير صحيفة اليوم الاثنين، عن اقتراب نادي الغرافة القطري، من ضم أحد نجوم فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة “إكس”: “خوسيلو يغادر ريال مدريد ومن المقرر أن ينضم إلى الغرافة القطري، القرار اتخذ!”.

وأضاف: “الصفقة في مراحلها النهائية مع الغرافة وسيتم توضيح التفاصيل قريبا مع المهاجم”.

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وتابع: “أراد أنشيلوتي الإحتفاظ بخوسيلو لكنه مستعد لفصل جديد في قطر”.

وكان خوسيلو، لعب مع ريال مدريد الموسم المنصرم 2023-2024، على سبيل الإعارة قادمًا من نادي إسبانيول.

وسجل خوسيلو، مع ريال مدريد الموسم الماضي، 17 هدفًا، حيث كانت له مساهمات كبرى في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن خوسيلو، من تسجيل هدفين في مرمى بايرن ميونخ الألماني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ساهمت في تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية.