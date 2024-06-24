قرار عاجل من جوميز قبل مباراة القمة

قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، عقد محاضرة فنية للاعبين، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتهدف هذه المحاضرة إلى تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا لمباراة القمة المرتقبة أمام الاهلي، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري المصري.

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ومن المتوقع أن يقدم جوميز خلال المحاضرة شرحًا للخطة الفنية التي سيتم تطبيقها خلال المباراة، مع التركيز على ضرورة بذل أقصى جهد داخل الملعب، والابتعاد عن أي أمور خارجية قد تؤثر على تركيزهم.

يأتي ذلك في ظل ترقب لِما قد يصدره مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن قراره النهائي حول خوض مباراة الاهلي من عدمه.

وتتمسك إدارة الزمالك، حتى الآن، بموقفها الرافض للمشاركة في المباراة، لحين تحقيق مطالب النادي، وخوض جميع الفرق لمبارياتها المؤجلة.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، حصدها من 18 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.