قرار مفاجئ في الزمالك قبل مباراة القمة

أخطر عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الأبيض باستعدادهم لخوض مباراة القمة المقبلة أمام الاهلي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره الاهلي غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا: تعليق عاجل من اتحاد الكرة بعد رفض الزمالك خوض مباراة القمة

وكان مسئولو الزمالك قد أعلنوا عن عدم خوضهم لمباراة القمة المقبلة، إلا بعد خوض كل فرق الدوري مبارياتها المؤجلة من الدور الأول بالدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يعقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي جلسة عاجلة خلال الساعات المقبلة مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك بحضور أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة؛ وذلك من أجل إقناعه بخوض مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي.

من جانبه أخطر عبد الواحد السيد لاعبي الزمالك بجاهزيتهم لأي قرار جديد، مشيرًا إلى دخول لاعبي الفريق الأبيض في معسكر مغلق تحسبًا لخوض مباراة القمة المقبلة.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 18 مباراة.

ويأتي نادي الزمالك في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق من 20 مباراة.