شكرا لقرائتكم خبر عن نصفهم من الأطفال.. استشهاد 14 فلسطينيًا من عائلة واحدة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 14 فلسطينيًا اليوم الخميس، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد المنازل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تمكنت من انتشال 14 شهيدًا من عائلة واحدة نصفهم من الأطفال، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلهم الكائن في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

صعوبة عملية الانتشال

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن عملية الانتشال كانت صعبة ومعقدة، نظرًا إلى التدمير الشامل الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في المنزل المستهدف ومحيطه.



ولفت إلى أن الاحتلال يواصل قصف أحياء الزيتون وتل الهوا بشكل مكثف، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وتزامن القصف مع مواصلة الدبابات الإسرائيلية حصار المنطقة الجنوبية لمدينة غزة التي تقدمت فيها من عدة محاور.