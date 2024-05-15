شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم الأربعاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت سيارة إسعاف بالقرب من المركز الصحي التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين.

كما استشهد 4 فلسطينيين في قصف قوات الاحتلال لتجمع للفلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على الإنترنت في آخر شارع الجلاء بمدينة غزة. استمرار غارات الاحتلال كما استشهد 6 فلسطينيين على الأقل في غارات متفرقة نفذتها طائرات الاحتلال استهدفت عدة منازل في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ترافق ذلك مع قصف للزوارق الحربية الإسرائيلية على شواطئ مخيم جباليا التي تواصل دبابات الاحتلال التوغل في عمقه، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف طال العشرات من المنازل والمنشآت الفلسطينية. تدمير مئات المنازل دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال احتلال حي الزيتون الواقع جنوب مدينة غزة على مدار الأيام الماضية، مئات المنازل الفلسطينية التي أجبر سكانها على النزوح قسرًا منها.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن الاحتلال دمر معظم المنازل الواقعة في محيط جامعة غزة، ومفترق دولة جنوب حي الزيتون.

وتقدر تلك المنازل بأكثر من 200 منزل، يضاف لذلك تدمير المدارس وتجريف الشوارع والبنية التحتية. 500 منزل وأكدت بلدية غزة أن قوات الاحتلال، التي انسحبت من حي الزيتون في وقت سابق اليوم، دمرت ما يزيد على 500 منزل في محاور حي الزيتون الذي يعد أكبر أحياء مدينة غزة وقلبها التجاري.

كما دمرت قوات الاحتلال خلال الاجتياح معظم آبار المياه والبنية التحتية، وتجريف جميع الشوارع الرئيسية والفرعية.