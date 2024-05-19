شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 21 فلسطينياً في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات والان نبدء بالتفاصيل

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قصف متواصل

الدمام - شريف احمد - استشهد 21 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، أن الطواقم الطبية عملت طيلة الساعات الماضية على الرغم من عدم توفر الإمكانيات على انتشال الشهداء والجرحى، من تحت ركام منزل تعرض لقصف من الاحتلال بمخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 21 فلسطينياً وإصابة العشرات، ولايزال العديد من المفقودين تحت ركام المنزل المدمر.في سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف للمناطق الشرقية من مخيم المغازي وسط القطاع.كما طال القصف المدفعي الأطراف الشمالية من مخيم البريج، وسط عمليات تجريف مستمرة في منطقة المغراقة وجحر الديك وسط قطاع غزة.