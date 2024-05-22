شكرا لقرائتكم خبر عن 229 من العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 35709 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 229 على التوالي إلى 35709 شهداء، والجرحى إلى نحو 79990 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 62 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 138 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء لم يُنتشلوا لكثافة القصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع. استشهاد 10 فلسطينيين استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بجروح اليوم الخميس، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مركز إيواء للنازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن الطواقم الطبية انتشلت 10 شهداء معظمهم من الأطفال والنساء، من داخل مركز إيواء كان يضم عشرات النازحين وسط القطاع.

في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها للمناطق الشرقية والشمالية من مخيمات وسط قطاع غزة، مما أدى لتدمير هائل في ممتلكات الفلسطينيين.