شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. منع هؤلاء الأشخاص من دخول مكة خلال فترة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن السلطات المختصة لن تسمح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها، لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، اعتباراً من الخميس.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحاً لحاملها لأداء فريضة الحج، مهيبة بـ"ضيوف المملكة" من حاملي تأشيرة الزيارة عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة المعلنة.

وتنتهي فترة المنع بتاريخ 15/ 12/ 1445 بالتقويم الهجري، والذي يوافق 21 يونيو المقبل.

وأكدت الداخلية السعودية أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه، وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.

من جانب آخر، حذرت وزارة الحج والعمرة من مخالفة أنظمة الحج، مؤكدة أن مخالفة الأنظمة تضع الشخص تحت طائلة العقوبات، التي سُتطبق "بحزم وصرامة".

وأوضحت الوزارة عبر بيان رسمي، أن "الغرامة والترحيل.. في انتظار مخالفي أنظمة الحج".

وأضافت أن الغرامة تصل لـ10 آلاف ريال (2666 دولارا أميركيا) لكل من يُضبط وهو يؤدي مناسك الحج في مكة والمشاعر المقدسة، دون تصريح حج، من المواطنين والمقيمين والزوار.

وتشمل العقوبة الترحيل، والمنع من دخول المملكة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.