شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السعودى يجدد رفضه لمواصلة الاحتلال انتهاكاته للقرارات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مجلس الوزراء السعودي رفضه القاطع لمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها السافرة للقرارات والقوانين الدولية كافة، والتأكيد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.



وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام السعودي بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تناول المجلس عددا من التقارير حول تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين العربية والإقليمية .



وأطّلع المجلس على فحوى الرسالة التي تلقاها الملك سلمان من رئيس السنغال باسيرو ديوماي فاي، وعلى مضمون الاتصالين اللذين جريا بين ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم، وفرص تطويرها في مختلف المجالات.