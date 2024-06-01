شكرا لقرائتكم خبر عن الجوع والعطش يحاصران نصف مليون فلسطيني شمال قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاقمت الأوضاع الإنسانية بشكل خطير في شمال قطاع غزة، الذي يقطنه نحو نصف مليون فلسطيني، في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية.

وباتت المجاعة تهدد سكان القطاع، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع تدفق إمدادات الغذاء وحليب الأطفال والدواء والمياه إلى شمال القطاع منذ بدء العدوان على غزة. انتشار المجاعة والجفاف ووثّْقت مؤسسات حقوقية فلسطينية انتشار المجاعة والجفاف في جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، وغرب مدينة غزة، بعد أن دمر الاحتلال 90 % من المنازل والمنشآت في تلك المناطق، إضافةً لتدميره مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتي لم تعد تعمل منذ عدة أشهر في شمال القطاع.

وأكدت مستشفيات شمال القطاع، التي انهارت منظومتها الصحية بالكامل على مدار الأيام والأسابيع الماضية، عدم توفر الدواء والوقود المشغل لأقسامها، وأنها استقبلت أكثر من 80 شهيداً، تم انتشالهم من تحت الركام ومن أزقة مخيم جباليا، استشهدوا خلال اجتياح الاحتلال للمخيم على مدار ثلاثة أسابيع.