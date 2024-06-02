شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما قاله ولي عهد الكويت بعد أدائه اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بعد توليه ولاية العهد.

وقال: نهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد راجين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد. ولي عهد الكويت وأدى ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح اليمين الدستورية.

وقال ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح: أتوجه إلى العلي القدير أن يعينني على حمل المسؤولية الغالية، مضيفا: وأن أكون خير سند وعوناً لقيادتكم الحكيمة ومؤازراً لجهدكم المبارك رافعاً أكف الضراعة بأن يكلأ سموكم بحفظه وكريم عنايته. أداء اليمين الدستورية لولي عهد الكويت وتابع نسأله جل شأنه أن يديم على وطننا الحبيب الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والرفعة في ظل قيادة سموكم الرشيدة وأن يسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاكم.

وتابع: تلقيت بأصدق معاني التقدير والعرفان أمركم السامي بتزكيتي ولياً للعهد متمنياً ببالغ الاعتزاز لإرادتكم السامية وعميق الشكر لثقتكم الغالية التي حظيت بها من لدن مقامكم السامي.