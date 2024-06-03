شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 15438 طفلًا فلسطينيًا منذ بدء العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، استشهاد 15438 طفلًا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في الساع من أكتوبر الماضي، وإصابة عشرات الآلاف بجروح، بعضهم جروحهم الخطيرة وفقدوا أطرافهم.

وحذرت الوزارة من الواقع الصحي الخطير الذي يعيشه الأطفال في غزة، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية واللقاحات والغذاء.

واقع كارثي

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن أكثر من 3500 طفل تحاصرهم الأمراض وسوء التغذية مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفيات، ومنع تدفق إمدادات الغذاء وحليب الأطفال بشكل يسهم في إنقاذ حياتهم.



ووصفت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية واقع الأطفال في غزة بالكارثي، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها مع استمرار العدوان الإسرائيلي.