شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال على مدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصف عنيف

الدمام - شريف احمد - استشهد 7 فلسطينيين اليوم، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن أربعة فلسطينيين استشهدوا في قصف للاحتلال استهدف حي الرمال وسط مدينة غزة.كما استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعات للفلسطينيين شرق المدينة.وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف على مخيمات وسط قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.